«Élections volées» : Sonko à Pikine demain pour soutenir Dr Cheikh Dieng du PDS

Abdoulaye Timbo de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a été déclaré vainqueur et reconduit officiellement maire de la Ville de Pikine avec 48.242 voix et 18 sièges de conseillers municipaux.



Ce que conteste la coalition Wallu Sénégal qui s’organise pour mener la bataille. Et le camp de Cheikh Dieng bénéficie, dans ce combat, d’un soutien de taille.



Selon le quotidien Les Échos qui donne l'information, Ousmane Sonko est annoncé, demain, à Pikine, pour prêter main forte à l’opposition qui crie au hold-up.