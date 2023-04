« Ensemble avec le Président Macky Sall, jusqu'à 2024 et même plus ! » (Femmes cadres BBY)

Les Femmes cadres de BBY ont réaffirmé leur engagement aux côtés du Président Macky Sall, dans un communiqué parvenu à notre rédaction.





La Plateforme des Femmes Cadres de Benno Bokk Yakkar et de la Majorité Présidentielle dans ce 28ème communiqué hebdomadaire rend grâce de la célébration de Leilatoul khadr dans les différentes communautés religieuses du Sénégal. En effet, celle-ci represente la nuit du destin, celle où l'invocation du pardon , la reconnaissance envers Dieu, sont les maîtres mots. Célébrée à Touba en hommage à Sokhna Maimouna Bint Khadim Rassoul dans la nuit du jeudi 13 avril et dans les autres confréries dans la nuit du lundi 17 avril, en prélude de la fête de Korité, dans des valeurs de symbiose, de recueillement, de ferveur et d’union de prière pour l’Amour, la Miséricorde et le Pardon d’Allah SWT.

De nouveau, les Femmes Cadres se réjouissent du rayonnement du Sénégal sur le plan international. En effet, elles félicitent Mme Oulimata Sarr, Ministre de l’Economie et du Plan ainsi que M. Amadou Moustapha Ba, Ministre des Finances et du Budget d’avoir pris part du 10 au 16 avril à Washington aux assemblées annuelles du Fonds monétaire International (FMI ) et de la Banque mondiale ( BM) portant sur les défis à relever concernant la croissance, l’équité et la prospérité du Continent.

En outre, les Femmes Cadres saluent l’initiative de tous les responsables des 46 départements, en cette période se partage, de sacrifice, de solidarité mais et surtout d'engagement. En outre satisfecit décerné aux responsables de Dakar particulièrement les femmes dont l’engagement et de la mobilisation dont ils ont fait montre autour de son Excellence, le Président Macky Sall afin de traduire sa Vison mais et surtout dans l'unité annoncer les prémices d'une bonne campagne. La plateforme les encouragent à persévérer dans cette dynamique afin de porter la candidature de Notre Choix et l'unique Macky SALL Leader de sa génération et un un mot , LE PRÉSIDENT DE L'ESPOIR.





Dès lors les femmes cadres conscientes que la candidature du Président en 2024 qui est en soi une demande sociale pour la paix, la prospérité, la cohésion et le développement de la Nation ne seront pas en reste.

La Plateforme des Femmes Cadres souhaite une bonne Umrah à son Excellence, le Président de la République qui séjourne aux Lieux Saints de l’Islam. Elle sollicite ses prières et ses bénédictions pour un Sénégal de paix, de sécurité et de concorde.