«Erection de Touba en région» : L’appel de Serigne Modou Bousso Dieng à Macky

En visite, ce jeudi, dans des zones inondées, le chef de l’État, Macky Sall, a annoncé l’érection de la commune de Keur Massar en département, «en réponse aux nombreux problèmes d’assainissement et d’urbanisation» de cette localité.Une annonce qui a fait réagir le marabout et homme politique Serigne Modou Bousso Dieng, par ailleurs Coordonnateur de la Confédération internationale des familles religieuses (Cifar).Selon le marabout, le président Macky Sall doit également «ériger la ville de Touba en région», en vue d’avoir «une économie consolidée».Se basant, en effet, sur des «statistiques», il souligne que «Touba, deuxième plus grande ville du Sénégal après la capitale Dakar, se distingue par sa grande mosquée et son mode de vie bien particulier. La ville, située à quelque 200 km de Dakar, est aussi communément appelée la ‘ville du Cheikh Ahmadou Bamba’, chef spirituel de la confrérie des mourides», a-t-il notamment plaidé.Aussi, avance Serigne Modou Bousso Dieng, les enquêtes menées auprès des ménages de Touba et dans les Dahiras ont montré que 68 % des dépenses sont consacrées à la consommation alimentaire.«L’habitude des achats des ménages durant le Magal est caractérisée par la forte présence de la viande (plus de 47 % des dépenses alimentaires) de bœuf, de chameau, de mouton, de chèvre, de poulet», a-t-il expliqué.Soulignant, en définitive, que «la grande ville de Touba génère 300 milliards de francs Cfa, en période de Magal».