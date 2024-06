«Être le beau-frère de Macky ne…» : Matar Bâ solde ses comptes avec Mansour Faye

Le maire (APR) de Fatick et ancien ministre des Sports, Matar Bâ, n’a pas pris part à la réunion des responsables de son parti organisée ce samedi à Fimela, dans son fief. Il justifie son absence par le fait qu’il n’a pas été convoqué par le Président Macky Sall, leader des Beige-Marron, initiateur de la réunion, mais plutôt par Mansour Faye. «Être le beau-frère de Macky Sall ne lui donne pas cette prérogative», peste l’édile fatickois dans des propos repris par L’AS.



L’ancien patron du sport sénégalais exige qu’on lui donne «le respect», «sinon [il] l’arrache». «Si Macky Sall veut me parler ou attend quelque chose de moi sur le plan politique, qu’il ne passe pas par Mansour Faye. Politiquement, quelle légitimité Mansour Faye a-t-il plus que moi dans l’APR ? Le problème de Fatick ne sera pas résolu par des gens qui ont été battus à plate couture dans leur propre commune. Maintenant, s’il y a à Fatick des gens qui acceptent d’être des suivistes, c’est leur problème. En tout cas, je ne suis pas dans ces bassesses.»



L’absence de Matar Bâ a été décriée par certains participants à la réunion de Fimela, notamment Thérèse Faye. Cette dernière, sans les nommer, a taclé les absents, laissant entendre qu’ils font du chantage à Macky Sall en posant comme préalable à leur participation à la rencontre un appel de ce dernier.



Réponse du berger à la bergère : «Je les ai entendus à Fimela tenir des discours sans tête ni queue. Qu’ils sachent que je ne les calcule pas, minimise l’ancien ministre des Sports. Leurs propos n’ont aucune valeur pour moi. Quand Mansour Faye m’a appelé, je lui ai clairement dit que non seulement je refusais de participer à cette réunion, mais en plus, je ne convoquerai ni ne recevrai personne.»