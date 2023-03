«Force à toi» : Nathalie Yamb encourage Ousmane Sonko qui s’était plaint de «terribles vertiges» sur Twitter

Hier jeudi 16 mars, l’opposant Ousmane Sonko comparaissait lors d’un procès pour diffamation. Le plaignant n’est autre que le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Il reproche à l'opposant d’avoir déclaré qu’il avait été mis en cause par un rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) pour sa gestion du Prodac. Le procès a été renvoyé au 30 mars prochain.







Des heurts ont éclaté entre les jeunes soutiens de Sonko et les forces de l’ordre dans la journée. De retour du tribunal, Ousmane Sonko s'est plaint, dans un tweet, de "terribles vertiges" accompagnés de "difficultés respiratoires".









«Macky Sall se livre ouvertement à une énième tentative d’assassinat sur ma personne»





«Depuis que les FDS (forces de défense et de sécurité) m’ont déposé chez moi, je suis sujet à de terribles vertiges, je souffre de douleurs au bas-ventre et j’éprouve des difficultés respiratoires. Nous avons appelé la SUMA ASSISTANCE, mais depuis plus d’une heure, la police a bloqué leur ambulance au rond-point et leur refuse l’accès à mon domicile. Macky Sall se livre ouvertement à une énième tentative d’assassinat sur ma personne», avait écrit l’opposant sur le réseau social.





Nathalie Yamb a laissé un petit message de soutien sur le tweet du leader du Pastef. «Voilà ce que je disais ce matin. Force à toi, Ousmane», a-t-elle commenté.









Sonko avait été exposé hier jeudi aux gaz lacrymogènes









Quelques heures plus tôt, l’activiste suisse d’origine camerounaise avait déjà dénoncé le "traitement infligé" à l’opposant sénégalais. «Si Assimi Goita avait fait à un opposant ne serait-ce que le tiers du début du commencement, de ce que Macky Sall inflige à Ousmane Sonko on serait inondé par les gros titres de journaux et les condamnations de politiques français et occidentaux. Mais là, silence ! Chut», a écrit Nathalie Yamb sur Twitter.





Signalons que le leader du Pastef a finalement pu être hospitalisé pour subir des soins. Ousmane Sonko avait été exposé hier jeudi aux gaz lacrymogènes, lancés par les forces de l’ordre pour disperser les fauteurs de troubles.