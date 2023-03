« Gatsa Gatsa » : Le jeu qui déjoue le « complot Sweet Beauté » contre Sonko

Après « Sonko Révolution », le développeur Cheikh Gueye revient avec une autre application intitulée « Gatsa Gatsa ». Dans ce jeu, vous incarnez le personnage de Ousmane Sonko qui se bat contre un complot ourdi contre lui à partir d’un salon de massage.











Le jeu démarre à l’intérieur d’un Spa dénommé « Sweet Beauté ». Assis sur une chaise, derrière laquelle se trouve une femme armée d’un couteau, Ousmane Sonko, vêtu d’une chemise africaine, s’est rendu dans ce lieu pour soigner son « dos douloureux » mais il est confronté à une conspiration montée contre lui. Dans un premier temps, le personnage doit livrer bataille dans ce salon de massage contre 16 000 zombies invoqués par la masseuse. Il devra, par la suite, affronter cette dernière qui se transforme en monstre pour récupérer le rapport médical.









Le gameur attentif aux détails remarquera sur les murs du salon plusieurs images dont celles du rappeur incarcéré Nitdoff et les 14 personnes décédées lors des évènements de mars 2021. A la sortie du salon, le personnage est immédiatement interpellé par des gendarmes contre qui il se bat avant d’accéder à une prison pour libérer les détenus politiques.









« Sonko incarne à mes yeux la révolution africaine »









Le concepteur de ce jeu se nomme Cheikh Gueye. Il y a de cela un an, il avait sorti l'application « Sonko Révolution ». Cheikh se considère comme un développeur engagé : « Je crois que les technologies ont un impact important sur la société et que les développeurs ont un rôle à jouer dans la façon dont les technologies sont utilisées. C'est pourquoi j'ai décidé de créer des jeux vidéo pour partager ma vision des choses avec mes utilisateurs ». Concernant ce nouveau jeu, le concepteur a tenu à préciser que « Sonko Révolution » n'a rien avoir avec la nouvelle application : « "Gatsa Gatsa" se concentre sur les questions politiques. Le joueur doit combattre des ennemis et résoudre des énigmes pour accomplir sa mission, qui est de libérer le peuple de l'oppression et de la tyrannie ».









Sur le choix porté sur le leader du Pastef comme personnage principal, Cheikh Gueye répond : « J'ai opté pour Sonko comme personnage principal de mon jeu vidéo. En effet, Sonko incarne à mes yeux la révolution africaine. Il a réussi à réconcilier la jeunesse avec la politique, est considéré comme un homme pieux et mène un combat exemplaire que nous avons toujours souhaité voir mener. Pour moi, il est l'espoir de la jeunesse et représente la chance de l'Afrique. En quelque sorte, il est notre Thomas Sankara ».









Des musiques transcendantes pour une meilleure immersion









Aux premières minutes du jeu, la chanson de Souleymane Faye featuring ISS 814 « Vautours ». « Cette musique renforce l'idée que les ennemis du jeu sont des personnes malhonnêtes qui exploitent les populations et doivent être combattues », explique Cheikh Gueye. Un peu plus loin dans le jeu, c’est le remix de Yandé Codou Sène « Gaïndé Gaïndé » interprété par Index Nuul Kukk. « Cette musique est utilisée pour donner au joueur une sensation de force et de puissance, en le faisant se sentir comme un vrai lion qui peut vaincre tout obstacle. Cette musique est donc très appropriée pour aider le joueur à se motiver et à se sentir fier de ses accomplissements dans le jeu », dit-il.