«Jamm mo gueune 3ème mandat » : Le rappel de la société civile à Macky Sall et à son gouvernement

Jamm mo gueune 3ème mandat

Devant des membres du gouvernement au premier rang, le Premier ministre, la société civile a plaidé pour que justice soit faite dans le rapport de la Cour des comptes, pour la libération des détenus politiques et d’opinion. Elle a aussi saisi cette opportunité pour dire aux autorités étatiques que «Jamm mo gueune 3ème mandat». «Parce que l'autre facteur de stabilité, à partir de là jusqu'aux élections, c'est que le président Macky Sall respecte la Constitution, la parole donnée. On a même rappelé au ministre de la Justice Ismaila Madior Fall le travail qu'il a fait dans cette réforme de la Constitution pour verrouiller le troisième mandat », a informé Aliou Sané, membre de la société civile. Mieux, il a laissé entendre: «On lui a rappelé toutes les vidéos qui existent sur les réseaux sociaux et partout dans le monde où il dit clairement que nul ne peut prétendre à plus de deux mandats consécutifs au Sénégal. J'espère qu'ils seront à la hauteur des aspirations du peuple sénégalais».