«Je dirai à ton père…» : Macky Sall taquine Barthélémy Dias devant Khalifa Sall, le dialogue politique sur les rails

En attendant leur démarrage officiel, les concertations entre le pouvoir et l’opposition sont de fait lancées, ce jeudi, en marge de l’ouverture à Dakar de la 6e édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire.



Le Président Macky Sall a présidé, ce jeudi au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, l’ouverture du 6e Forum mondial de l’économie sociale et solidaire. La rencontre se tient pour la première fois en terre africaine.



Le chef de l’État a profité de l’occasion pour jeter les bases du dialogue politique auquel il invite ses opposants en en rencontrant quelques-uns dont Barthélémy Dias, le maire de Dakar, hôte du Forum, deux de ses prédécesseurs, Soham Wardini et Khalifa Sall, et Habib Sy (voir photos).



Ces deux derniers ainsi que l’édile de la capitale sont membres de Yewwi Askan Wi (YAW). Cette coalition regroupe l’essentiel des partis d’opposition.



Dans son allocution, Macky Sall a remercié Barthélémy Dias, ainsi que le Réseau des acteurs et collectivités territoriales de l’économie sociale et solidaire «pour leur contribution à l’organisation de la rencontre». D’après nos informations, le président de la République, sur le ton de l’humour, a ajouté à l’attention de l’édile de la capitale : «Tu fais bouger les choses ; je dirai à ton père que tu as bien travaillé».



Dias-père (Jean-Paul) est ministre d’État au Palais.



Le chef de l’État n’a pas manqué de faire un clin d’œil à l’ancien maire de Dakar et figure majeure de YEW Khalifa Sall, qui était présent à la cérémonie. En soulignant l’importance qu’il accorde à la collaboration entre l’État central et le pouvoir local, Macky Sall a rappelé avoir «porté, il y a quelques années, avec Monsieur Khalifa Ababacar Sall, alors maire de Dakar, la promotion auprès de l’Union africaine de l’Organisation panafricaine des Cités et Gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLUA)».



Dans la même logique, il a en outre «appuyé la requête de Mme Soham Wardini, à l’époque maire de la Ville de Dakar, pour accueillir chez nous cette 6e édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire».



Aux yeux de Macky Sall, le thème du Forum, «La transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour nos territoires», renvoie d’ailleurs à l’importance du dialogue politique entre gouvernements nationaux et locaux.



Le président de la République martèle : «Ce dialogue me parait indispensable, parce qu’à l’évidence l’État ne peut tout faire à lui seul ; mais sans lui, ses démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités et gouvernements locaux ne pourraient rien faire. D’où la nécessité d’instaurer et maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d’action au bénéfice des populations cibles.»