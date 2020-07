«Je ne rejoindrai jamais le camp du Président Macky Sall» : Ainsi parlait Babacar Gaye

Babacar Gaye, ancien responsable Pds

Il est l'invité express de la rubrique Passé-Présent du journal Quotidien. Babacar Gaye, membre du Parti démocratique sénégalais (Pds) d’Abdoulaye Wade jusqu’à un passé récent, scrute de nouveaux horizons. Le désormais ex-collaborateur et proche de Wade a en vue, une nouvelle vie politique qui pour l'amener à rejoindre le camp présidentiel au sujet duquel il disait ceci : «Je ne rejoindrai jamais le camp du Président Macky Sall».





La « transhumance » annoncée de Babacar Gaye ainsi que d'autres responsables d'envergure du Pds vers le camp du pouvoir n’a pas échappé à l’œil très critique de nos confrères du Quotidien. qui rappellent l’entretien, alors accordé à Mamoudou Ibra Kane par Babacar Gaye il y a deux ans. A la question suivante : «Etes-vous un potentiel transhumant ?» Babacar Gaye répond au cours de l'émission Grand Jury de la Rfm du 12 mars 2017 : «Jamais ! Je ne suis pas quelqu'un qui transhume. On ne dit jamais «jamais» en politique. Je ne rejoindrai jamais le camp du Président Macky Sall. Jamais, je ne quitterai le Pds pour Macky Sall. Par contre, je n’exclus pas, dans le cadre d’un accord programmatique, si les conditions actuelles changent, que mon parti et le parti de Macky Sall puissent s'entendre pour l’intérêt du Sénégal. En ce moment, ce ne sera pas moi mais le projet porté par mon parti que j’accompagnerai.»





Et Babacar Gaye dans le même entretien d'ajouter : « Vous pensez que ceux qui sont en face de vous sont de potentiels transhumants ? Je ne suis pas de ceux qui ont des convictions à géométrie variable. J'estime que j’ai un devoir de responsabilité vis-à-vis des Sénégalais qui m’écoutent et qui m’estiment beaucoup. Je m'en rends compte sur ma page Facebook. J'estime que je n’ai pas le droit de faire une erreur ou commettre une bêtise. Or, quitter son parti pour rejoindre le camp du pouvoir, c’est commettre une bêtise.»