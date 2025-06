«La présidentielle de 2025 doit être...» : l'appel de Blé Goudé depuis Dakar

Dans un entretien accordé à L’Observateur en marge de sa visite à Dakar, Charles Blé Goudé a lancé un message fort à l’adresse des autorités ivoiriennes et de la communauté internationale. Exclu de l’élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain, l’ancien ministre ivoirien et président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep) plaide pour un scrutin inclusif, apaisé et respectueux des droits politiques de tous les acteurs.





Au cours de son séjour de quatre jours au Sénégal, Blé Goudé a été reçu par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest. Objectif : alerter sur la radiation de plusieurs figures majeures de la vie politique ivoirienne - dont lui-même, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo - des listes électorales.





« Il a été largement informé et essaiera diplomatiquement de faire en sorte que la Côte d’Ivoire ne revive pas les événements tragiques de 2011 ni le cauchemar électoral de 2020 », a-t-il confié au quotidien du Groupe futurs médias.





Une exclusion contestée

L’interlocuteur du journal conteste vigoureusement sa radiation, qu’il juge infondée : « J’ai été jugé par contumace alors que j’étais en détention à la Cour pénale internationale. C’est une absurdité judiciaire. »





Selon lui, seule une décision politique, telle qu’une loi d’amnistie, pourrait restaurer la confiance et éviter une nouvelle crise sociopolitique.





Un appel à la réconciliation nationale

Depuis Dakar, son message est sans équivoque : « L’Afrique a déjà eu trop de martyrs. Il faut tourner la page des exclusions et des tensions. La présidentielle de 2025 doit être un moment de réconciliation nationale. »