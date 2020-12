«Le gouvernement face à la presse » : Diouf Sarr et Moussa Baldé répondent aux questions des journalistes

Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Baldé face aux Journalistes

La deuxième conférence de presse appelée «le Gouvernement face à la presse » vient de démarrer au Building administratif « Président Mamadou Dia ». Ce jeudi 10 décembre, ce sont les ministres de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr et celui de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Moussa Baldé qui vont apporter des éléments réponses aux différentes interpellations des journalistes afin de permettre aux populations de connaître la situation actuelle.