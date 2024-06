«Macky Sall et Mariéme Faye à Dakar» : la vérité sur une fausse rumeur

La rumeur court que le Président sortant, Macky Sall, et l’ex-Première dame, Mariéme Faye Sall, ont célébré la Tabaski, lundi dernier, au Sénégal. Il n’en est rien, selon Les Échos.



Le journal va plus loin, affirmant que le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye et son épouse n’ont plus séjourné au Sénégal depuis leur départ, le 2 avril dernier, après la passation du pouvoir.



D’ailleurs, « l’ancien couple présidentiel ne se trouve même pas sur le continent africain », glisse Les Échos.