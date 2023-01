«Macky Sall face à l’histoire»: Cheikh Yérim Seck tacle Serigne Bara Ndiaye dans son livre

Dans son livre « Macky Sall face à l’histoire: passage sous scanner d’un pouvoir africain », Cheikh Yérim Seck semble tirer sur tout ce qui bouge. Au chapitre 14 intitulé «le nouveau type de Sénégalais bâti par Macky Sall», l’auteur a cibler des personnes. Parmi elles, Serigne Bara Ndiaye. Expliquant ainsi que le régime de Macky Sall l’a créé. Alors que c’est le prototype du Sénégalais débrouillard, expert en astuces pour exister afin de régler ses problèmes. «L'homme, qui a proclamé que ‘’celui qui l'empêche d'affabuler affabule lui-même’’, dans des audios privés fuités sur le net dont il reconnaît être l'auteur, est l'échantillon de ce nouveau type de Sénégalais peu ou pas scolarisé, promis au chômage de masse, laissé sur le bord de la route par une élite soucieuse de ses seuls privilèges, qui multiplie arrangements avec les faits et ruses de toutes sortes pour se faire une place sous le soleil », accuse Cheikh Yérim Seck. Qui souligne que dans ce contexte où l'école n'est plus garante de l'élitisme républicain, il a répondu à Aïssatou Diop Fall, qui reprochait à l'analphabète qu'il est de prétendre faire de l'analyse politique : ‘’Votre patron, Youssou Ndour, qui n'est pas mieux formé en français que moi, a siégé en conseil des ministres.’’ «Malin à souhait, éloquent à en revendre, doté du sens de la répartie, il lit parfaitement le sens du vent pour tirer dans sa direction. D'où son allégeance en surface à Sonko dont il pense beaucoup de mal révélé par ses audios privés fuités. Il est le symptôme de cette époque où, à force de promouvoir dans l'État des nuls doués dans l'art du positionnement personnel, l'expertise a perdu sa valeur. L'époque est au bruit, et les plus futés comprennent qu'il faut élever la voix pour tirer son épingle du jeu », ajoute-t-il.







La réponse de Serigne Bara Ndiaye ne va, certainement, pas tarder.