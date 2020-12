« Mbourou ak soow » : Yankoba Diattara confirme

Décidément, c’est la parfaite entente entre le président du Cese et le chef de l’Etat. Yankoba Diattara, le tout nouveau ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications semble confirmer son leader Idrissa Seck.« En 1998, Macky Sall était le président des cadres du Pds, Idrissa Seck le secrétaire exécutif du Pds, moi Yankoba Diattara, le président des étudiants. En 2000, il y a eu alternance. Le Président Idrissa Seck et le Président Macky Sall à côté de leur père Abdoulaye Wade. 2012, Macky Sall est venu au pouvoir, ensuite, nous nous sommes, après un an de compagnonnage avec le leader de l’Apr, séparés », rappelle le ministre de l’Economie numérique et des télécommunications.Yakhoba Diattara dit avoir ressassé ces relations historiques qui lient les deux hommes politiques devant le chef de l’Etat même. C’est pourquoi, il est d’avis qu’il ne devrait même pas y avoir de séparation entre l’actuel président du Conseil économique social et environnemental, et Macky Sall."Je l’ai rappelé au président Macky Sall, je lui ai dit, vos retrouvailles avec le président Idrissa Seck sont des retrouvailles de raison et le leader de Rewmi y a toujours cru. Vous ne devriez même vous séparer » 'warolenawone takaliko ba retrouvailles di amate" a insisté Yankoba Diattara.Il poursuit en magnifiant l’esprit de patriotisme qui selon lui, anime le chef de l’Etat."Je suis surpris de l'élan patriotique du président Macky Sall. Avant d’être dans le gouvernement, je ne pouvais pas imaginer que le président était aussi engagé et patriote. Je suis dans le gouvernement depuis 2 mois, mais croyez-moi, le président Macky est un patriote au vrai sens du terme car il défend avec beaucoup d’énergie les intérêts du Sénégal », loue Yankoba Diattara.Il s’exprimait lors de la remise de bourses des étudiants organisée par le ministre de l'Artisanat et du secteur informel, Docteur Papa Amadou Ndiaye.