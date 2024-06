«Nouvelle responsabilité» : Amadou Bâ a rencontré Aminata Mbengue Ndiaye et…

Amadou Bâ, candidat malheureux à l’élection présidentielle du 24 mars dernier, décidé à incarner «une opposition démocratique et républicaine», a lancé l’initiative «Nouvelle responsabilité». Selon L’Observateur, l’ancien Premier ministre a bien mûri son plan surtout que «le processus a été enclenché par ses partisans qui ont assisté au sabotage de sa candidature par Macky Sall» accusé «d’avoir coaché le Pastef et son candidat».



Le journal annonce que «plusieurs personnalités» dont «des ténors de l’Alliance pour la République (APR), des membres de la société civile, des universitaires, des avocats, de hauts cadres», entre autres, ont déjà décidé de soutenir l’initiative.



Son entourage, qui s’est confié au quotidien d’information, souffle qu’Amadou Bâ, dans une démarche fédératrice, a «personnellement» rencontré tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dont la secrétaire générale du Parti socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye, le secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (AFP), Moustapha Niasse, ainsi que les les leaders de partis de gauche.



Aussi, « il a eu discuté avec certains candidats malheureux », poursuit la source.



Selon un de ses proches, interrogé par L’Observateur, l’ancien Premier ministre a «privilégié cette démarche pour n’écarter personne », et «sa volonté est de fédérer le maximum de personnes, que ce soit des gens venus de l’APR et même des partis de l’opposition».



Amadou Bâ fera bientôt face à la presse, avance l’interlocuteur du journal.