«Projet de vice-président de la République» : Macky Sall, sur les pas de Ouattara ?

Le chef de l’Etat, Macky Sall, qui doit former un nouveau gouvernement avec à sa tête un Premier ministre, peut «surprendre encore les Sénégalais» avec un «projet de vice-président de la République», comme l’a fait, par exemple, Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire.



C’est, en tout cas, l'avis de Mamadou Lamine Diallo, député de Wallu Sénégal. Il «peut sortir de son chapeau le projet de vice-président de la République. Après tout, cela existe en Côte d’Ivoire ou au Gabon. Avec lui, tout est possible. Il a inventé un Sénégal sans Premier ministre depuis des mois, en violation flagrante de la Constitution», a-t-il écrit dans son «Questekki n°318» du mardi 30 août 2022 ; une tribune qu’il anime sur sa page Facebook.



Car, pour l’opposant politique, «Macky Sall aime surprendre le monde politique. Son gouvernement découvre son projet de réforme constitutionnelle de 2016 à la dernière minute. De même, après la Présidentielle de 2019, ses affidés de Bby découvrent son projet de suppression du poste de Premier ministre. Voilà Macky Sall. Il aime surprendre. Il a le sentiment d’être le chef suprême, alors».



Comme pour en rajouter une couche, Mamadou Lamine Diallo dit, pour sans désoler : «Que les Sénégalais pataugent dans les inondations ou affrontent dignement la hausse des prix avec le soutien de la diaspora, ce n’est pas son problème.»



À l’en croire, le président Sall «dirige ce pays avec une justice aux ordres et des politiciens chargés de la clientèle politique et de la corruption des opposants, 100 millions par député Yewwi-wallu, par exemple».