« Que va faire Mbappé après 50 ans ? »: la députée qui s’est inquiétée de l’après-carrière de Mbappé se justifie

Kylian Mbappé ne fait pas seulement parler de lui sur les terrains de football. Le nom de l’attaquant du Paris Saint Germain est aussi évoqué dans les milieux politiques, comme l’Assemblée nationale française. En effet, alors que les députés étaient en plein débat sur la réforme des retraites hier mardi, Sandrine Rousseau a lancé: « Sur la carrière des sportifs, puisque tel est l’amendement dont nous discutons aujourd’hui. Eh bien, je m’interroge : que va faire Mbappé, après 50 ans ? Que va-t-il faire ? Je ne sais pas si Emmanuel Macron au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière quand il serait senior ? ».



Désapprobations



La députée d’Europe Ecologie les Verts voulait en réalité attirer l’attention de ses collègues sur la situation des sportifs de haut niveau à carrière courte. Seulement l’exemple donné par la femme politique a provoqué la désapprobation de certains de ses collègues Avec les gains qu’amasse l’attaquant du PSG, il est plutôt promis à une retraite dorée. Selon le site Le Parisien, son dernier contrat avec le club de la capitale avoisine les 630 millions d’euros bruts jusqu’en 2025.



« Des corps qui parfois sont abîmés »



Sandrine Rousseau faisait mine d'ignorer ces chiffres. Elle a continué par soutenir son point de vue. « Oui, le vieillissement des sportifs et la carrière des sportifs est un sujet, au-delà des plaisanteries. Comment on réinsère des personnes qui par ailleurs ont des corps qui parfois sont abimés et blessés par une pratique sportive intensive », a-t-elle martelé.



Sur Europe 1 ce mercredi, elle a reconnu que l’exemple de Kylian Mbappé était une « plaisanterie, une boutade pour réveiller la droite » parce que dès qu’elle parle de « milliardaires, tout le monde se réveille. Et ça permet aussi derrière de parler de la situation des sportifs ».