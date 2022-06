« Si on avait appliqué la loi électorale, les listes YAW et BBY auraient été invalidées », Juge Déme

Juge Deme, sur les listes des Coalitions

Membre fondateur de la coalition AAR Senegal, l’ancien juge Ibrahima Hamidou Deme est d’avis que la loi n’est pas appliquée pour ce qui est des listes des grandes coalitions (BBY et Yewwi). Invité de l’émission Jury du Dimanche sur Iradio, Juge Deme estime qu’ "il ne faut pas tordre le cou à la loi pour satisfaire les grandes coalitions" ". Toutefois, il accuse la formalisation des listes d’être à l’origine de cette cacophonie. D’où son appel sur "la nécessité de simplifier davantage le processus électoral sénégalais ».





Ainsi souligne l’invité de Mamoudou Ibra Kane, sur Iradio «c’est très grave et très dangereux de croire qu’on ne peut pas faire une élection sans Benno et Yewwi. Notre justice est certes imparfaite, mais le Sénégal est jusque-là un État de droit. On critique notre justice à juste titre. Le Sénégal est jusque-là une démocratie avec ses difficultés. Mais les institutions marchent ».





Ce dernier déplore l’attitude du ministre de l’intérieur durant tout ce processus. « Il a invalidé partiellement ces listes en validant la liste des titulaires de Benno et celles des suppléants pour Yewwi. Je pense que le ministre de l’intérieur n’a pas été courageux parce que la décision qui s'imposait c’est de déclarer irrecevables les deux listes nationales dans leur entièreté. On s’attendait à ce que le conseil constitutionnel rétablisse les choses mais vous avez vu le résultat. Les listes nationales de Benno et de Yewwi si on avait appliqué la loi électorale, elles seraient invalidées », tonne le chef du parti ETIC (Ensemble pour le Travail Intégrité Citoyenne), par ailleurs membre de AAR Sénégal.