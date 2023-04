«Tentative d’assassinat» imputée aux FDS: Abdou Karim Fofana recadre Ousmane Sonko

Le Porte-parole du gouvernement, par ailleurs Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises s’en prend au leader de Pastef/Les patriotes. Abdou Karim Fofana a dénoncé les propos tenus par l’ancien inspecteur des Impôts et des Domaines. «Ousmane Sonko viole encore une fois le respect dû à nos forces de défense et de sécurité en les accusant de tentative d’assassinat sans en apporter la preuve. Même dans les pires dictatures on empoisonne pas les opposants en direct sur les téléphones et les médias », a-t-il déclaré sur Twitter en soutenant une «manipulation».