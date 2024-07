«Vague subite de déguerpissements» : la réplique acide d’un maire proche de Khalifa Sall à Ousmane Sonko

«J’ai l’impression que le PM [Premier ministre] n’a pas été ampliataire de la circulaire n°003317/MINSP/SG:sp du 7 mai 2024 où le ministre de l’Intérieur instruisait les autorités administratives d’initier des actions de désencombrement de la voie publique occupée par des activités marchandes dans les limites autorisées.»



Cette déclaration, dans les colonnes d’Enquête de ce lundi 1 juillet, est du maire de Grand-Yoff, Madiop Diop, proche de Khalifa Sall, le leader de Taxawu Sénégal, en froid avec Pastef, son allié aux dernières élections locales et aux législatives. L’édile réagissait à un post sur les réseaux sociaux de Ousmane Sonko.



Dans le message en question, le chef du gouvernement dit : «Depuis quelques jours, le gouvernement a constaté une vague subite de déguerpissements et désencombrement entrepris par les collectivités territoriales. En ma qualité de Premier ministre, je me rendrai à Colobane.»