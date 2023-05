«VALIDER SA CANDIDATURE» ; «DIVISER L'OPPOSITION ET ESPÉRER DANS CES CONDITIONS PASSER ENTRE LES MAILLES» Les cadres de la République des valeurs mettent en garde contre les pièges de Macky Sall

«En raison de la situation politique et sociale explosive du Sénégal, compliquée par l'absence de perspective d'issue réaliste et heureuse à court, voire moyen terme, les citoyens scrutent, avec appréhension, les dernières combinaisons des spécialistes de traquenards politiques tapis au palais de la République».





C’est le constat fait par le Cercle des cadres de la République des valeurs/Réewum-ngor (CECAR), qui se demande : «Le président Macky Sall, conformément à ses rappels insistants sur le legs des anciens et le sens sénégalais de l'honneur, va-t-il faire siens ses propres engagements de mettre la patrie au-dessus de tout ou s'inscrire dans la tradition de ses "njucc jacc" politiciens à laquelle il avait promis de renoncer ?»





Selon les proches de l’ancien ministre de l’Énergie, «dans ce contexte de veillée d'armes, le dernier appel de Macky Sall au dialogue n'a pas suscité l’engouement qu’il espérait. C'est que chaque fois que le président a appelé au dialogue, il avait déjà fini de poser des pièges par lesquels il entendait réduire l'opposition "à sa plus simple expression", avec la complicité de certains partis politiques».





Et de poursuivre : «C'est de la sorte qu'il avait introduit le parrainage, à la veille de l'élection présidentielle de 2019. Dans la foulée, il a fait procéder à la modification de l'article 57 du Code électoral, aux conséquences insoupçonnées et pour tout dire, peu remarquées à l'époque. De même, le semblant de dialogue d'avant les dernières Législatives lui avait permis de modifier le ratio entre liste majoritaire et liste proportionnelle. Bien mal lui en avait pris, au vu des résultats.»





Cette fois-ci, soulignent les camarades de Thierno Alassane Sall, «selon toute probabilité, sous couvert de discussions sur le parrainage, il semblerait bien que Macky Sall envisage d'introduire un mode de parrainage plus destructeur pour la démocratie».





Dans cette perspective, pensent-ils, «nul ne pourrait plus être candidat aux fonctions de président de la République s'il ne recueillait pas le parrainage d'un nombre de conseillers municipaux/départementaux, de députés ou de hauts conseillers. Pour corser le tout, ces élus devraient appartenir à la même obédience que le candidat».





Aux yeux des membres du CECAR, «dialoguer avec Macky Sall revient à redonner crédibilité à sa parole largement discréditée. Dès lors qu'il aura l'onction de certains membres de l'opposition, Macky Sall aura réussi son coup : à savoir «valider sa candidature» ; «diviser l'opposition, créer des rancœurs entre ses membres et espérer dans ces conditions passer entre les mailles».





Aussi de craindre, néanmoins, que «des partis politiques ont déjà engagé de manière souterraine, et cela depuis des lustres, des négociations avec Macky Sall dont il convient d'habiller les conclusions par un semblant de dialogue».





Les proches de Thierno Alassane Sall pensent que «si Macky Sall était réellement animé de sérieuses intentions de dialogue, il les aurait mises en œuvre au sein de l’Assemblée nationale». Et qu’«en effet, il aurait pu demander aux députés de sa coalition de cesser les manœuvres dilatoires, obstructions de toute sorte et de favoriser notamment la mise sur pied de commissions d’enquête parlementaires pour édifier le peuple sur les gros scandales qui ont secoué la République au cours de son magistère».





À les en croire, «l'irruption du F24 sur la scène est dans ce contexte une très grande opportunité pour l'opposition, et a conduit Macky Sall à lancer prématurément son appel-piège. L'opposition parlementaire, qui est unanime à réclamer les modifications du Code électoral réclamées par le F24, devrait porter une proposition de loi à cet effet. Ce serait là un test majeur sur les dispositions d'esprit de Macky Sall. Il ne s'agit pas, c'est le plus tragique dans cette affaire, d'obtenir de nouvelles conquêtes démocratiques, mais de revenir au point de départ de 2012».





Ils pensent que «la grande majorité des Sénégalais est consciente que des régressions dramatiques ont été enregistrées sous le magistère de Macky Sall».