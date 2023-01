«Wër Ndomba» : Pastef envisage d'enrôler 2 millions de primo-votants

La coordination départementale de Pastef-Tivaouane s’est réjoui d’avoir participé activement au lancement du programme « Wër Ndomba », une opération visant à enregistrer les primo-votants dans les listes électorales avec un objectif de 2 millions d'inscrits. Pour relever le défi de l'enrôlement sur le terrain, le coordonnateur départemental de l’inter-coalition Wallu-Yewwi, Alioune Badara Mboup, par ailleurs coordonnateur communal de Pastef et coordonnateur national du programme « Wër Ndomba », informe que « le département de Tivaouane a été scindé en deux zones, Darou Khoudoss et Ngaye Méckhé, et a bénéficié de la participation des "Patriotes " des autres communes ». Il dit avoir dirigé les efforts de terrain pour « assurer un recensement efficace avec l'utilisation d'un nouvel outil de recensement ». Aussi de rappeler que le lancement a eu lieu au niveau national et a été un succès grâce à la participation active de tous les départements.