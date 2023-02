« Yaye Fatou Diagne, Ressaisissez-vous »

Ressaisissez vous, les hommes passent mais les institutions demeurent. Votre discours et votre comportement n'ont qu'une caractéristique commune avec le marché de Médina Baye que vous êtes censé moderniser: celle d'être vendu illégalement!



Quand vous osez parler de BOT pour expliquer le fait que Modou Ndiaye Rahma, en sa qualité de promoteur engagé par la Mairie, ait mis le marché de Médina Baye à SON NOM, est ce de l'ignorance ou de l'incompétence? Ce BOT n'existe pas.



Je vais parfaire vos connaissances, d'ailleurs une bonne formation ne vous fera pas de mal, conseil d'ami! Dans le cadre d'un BOT, l'Etat donne l'EXPLOITATION à durée déterminée d'un bien public à à un privé moyennant un service rendu. Comment dans ce cas nébuleux, Modou Ndiaye Rahma qui a admis à la télévision que le marché lui appartient dorénavant, se retrouve propriétaire et redonne ce marché à l'Etat pour l'exploitation ! C'est le monde à l'envers !



Le retard d'un marché remis au promoteur en 2014, vous l'attribuez au Covid, ok on passe!



Au moins dans vos propos, vous admettez que le Président de la République a débloqué 2 milliards pour soutenir les commerçants (ce qui aurait dû rendre les cantines gratuites) mais que ces derniers les trouvent toujours trop chères! C'est normal, c'est juste le paradoxe des mensonges qu'on veut rendre vrais à tout prix!



Vous avez oublié de préciser à ces mêmes commerçants à qui Modou Ndiaye Rahma, en complicité avec Cheikh Seck, a soutiré beaucoup d'argent, que le marché qu'il a construit coûte moins d'un milliard, qu'il ne respecte pas les normes des établissements devant accueillir du public et qu'il n'a jamais eu d'autorisation de construire.



De plus, le promoteur en voulant museler ses détracteurs, a promis ça et là des cantines à des habitants de Médina. La demande dépasse largement l'offre!



Médina Baye, terre sainte où Mame Baye Niasse a offert ce terrain à usage de marché public pour la population mais où l'histoire retiendra qu'un promoteur véreux l'a mis à son nom par cupidité et malhonnêteté.



C'est ce que vous tentez de défendre pauvre dame?



Poursuivons, dans votre laïus, vous dites que le privé vous a donné à vous, agence publique et étatique, la gestion de son bien ? Cette contradiction frise la blague ! pour votre gouverne cela est impossible, , c'est l'état qui peut donner la gestion d'un marché à un privé après un appel d'offres, et non le contraire ! Le PROMOGEM ne peut pas gérer un bien privé.



Une dernière question Yaye Fatou Diagne : la mission du PROMOGEM assignée par le Chef de l'État ne s'arrête qu'au marché de Médina Baye, votre agence n'a été créée que pour defendre Modou Ndiaye Rahma ? On ne vous entend que sur ce marché !



Malheureusement pour vous, votre passage à la tête du PROMOGEM, va suivre le chemin des autres agences que vous avez eu à diriger : PAS DE RÉSULTATS ET INCOMPÉTENCE ! Au moins vous êtes fidèle à votre démarche !





Ressaisissez vous et allez moderniser les marchés du Sénégal si vous le pouvez!



