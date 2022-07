Lassana Kanté, candidat de Yewwi-Wallu tire sur la RTS : " Dégagez et ne me filmez pas. Vous êtes..."

Militant de Yewwi et la Rts

N'eût été l'intervention des confrères et éléments du GMI, le pire allait se produire entre des éléments de la RTS Tamba et ceux du candidat de l'inter-coalition coalition Yewwi-Wallu de Tamba, Lassana Kanté. Ce dernier, après avoir accompli son acte civique a été accroché par la presse régionale.