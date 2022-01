Lat Diop à Sonko: «Je ne suis pas Aliou Sall encore moins Mamour Diallo et tu t’en rendras bientôt compte»

Lat Diop répond à Ousmane Sonko

Le Directeur général de la Lonase, Lat Diop a servi une réponse menaçante au leader de Pastef Ousmane Sonko, par ailleurs membre de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw). Ce dernier, lors d’un meeting à Guédiawaye, l’a accusé d’être un voleur. «Je ne suis pas Aliou Sall encore moins Mamour Diallo. Ce sera toi ou moi et tu t’en rendras bientôt compte», a déclaré le candidat à la marie de Golf Sud.





Sur son statut WhatsApp, repris par plusieurs médias, Lat Diop a écrit: «Tu me traites de voleur, me promets la prison. Je n’ai rien à f… de toi. Je ferai de tout mon possible pour te rendre coup pour coup».