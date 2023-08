Lat Diop : «Pourquoi Amadou Ba est le meilleur choix»

Le directeur général de la Lonase invite le Président Macky Sall à désigner le Premier ministre candidat de Bennoo Bokk Yaakaar pour la présidentielle de 2024. Le chef du gouvernement a, de son avis, le profil de l’emploi.



Le directeur général de la Lonase s’est fait une religion. Pour lui, le Premier ministre est le meilleur candidat pour Bennoo Bokk Yaakaar pour la présidentielle du 25 février 2024. «Si j’avais à conseiller le Président Macky Sall sur cette question, je lui aurais indiqué de choisir Amadou Ba», a clamé Lat Diop dans un entretien paru ce mardi dans L’Observateur.



La coalition présidentielle a donné mandat au chef de l’État de désigner son porte-étendard lors de la prochaine course pour le Palais. Macky Sall n’a pas encore tranché.



Une dizaine de prétendants s’est positionnée. En plus de l’actuel chef du gouvernement, on note, notamment, un de ses prédécesseurs, Mahammad Dionne, le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, l’ancien ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr et le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop.



Avantages concurrentiels



De l’avis du patron de la Lonase, une tête émerge nettement au milieu de ces candidats à la candidature : il s’agit de celle de Amadou Ba. «Chaque responsable politique ou militant et, au-delà même, tous les Sénégalais savent aujourd’hui qui est le candidat le mieux placé pour remporter haut la main l’élection présidentielle à venir, suggère Lat Diop. Je ne fais pas dans la langue de bois, pour moi ce choix ne peut être personne d’autre que le Premier ministre.»



Qu’aurait-il de plus que ses concurrents ? Le responsable de l’APR à Guédiawaye se veut formel : «De par son cursus, de par son attitude et compte tenu de la confiance qu’il inspire aux Sénégalais, il est aujourd’hui, à mon avis, le bon choix pour conduire les destinées de ce pays et perpétuer le legs du Président Macky Sall.»



Lat Diop tranche : «À part le Président Macky Sall, je ne vois pas dans la mouvance présidentielle quelqu’un qui a un meilleur parcours qu’Amadou Ba.»



Il estime que son champion «a la possibilité d’élargir les horizons de Bennoo Bokk Yaakaar jusque même dans l’opposition». Il se dit convaincu également que le chef du gouvernement est «un fédérateur», susceptible de «réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes, ce qui est très important». Il le croit capable, en tout cas, de remporter la prochaine présidentielle dès le premier tour.



Procès en légitimité



À ceux qui intentent au Premier ministre un procès en légitimité, pointant le fait qu’il ne soit pas un «APR de lait», Lat Diop prévient : «Si on devait appliquer ce critère, l’entourage du Président Macky Sall serait vide. Tout le gouvernement devrait démissionner, parce qu’aujourd’hui, qui est militant authentique dans l’entourage du Président et dans le gouvernement ? Pour moi ce n’est pas un critère pertinent.»



Le directeur de la Lonase martèle : «La politique c’est une compétition et ce qui est important c’est ce qu’on représente aux yeux du peuple et des militants. De ce point de vue, je pense que Amadou Ba est largement devant. Il a tous les atouts : la compétence et surtout le mérite d’avoir été loyal au Président. On l’avait mis au frigo pendant trois ans, mais personne ne l’a entendu se plaindre. Donc il a du mérite.»



Lat Diop assure que sa position est partagée par les autres responsables de l’APR de son fief, Guédiawaye, notamment l’ancien maire de la commune et, accessoirement, frère du chef de l’État. «Je peux engager Aliou Sall dans ma position, avance-t-il. Et je sais que l’écrasante majorité des responsables politiques du département souhaite que le président de la République porte son choix sur Amadou Ba.»