LdC : Man City gagne un match fou face au Real !

Ligue des champions, demi-finale aller







Etihad Stadium (Manchester)





Man City-Real Madrid 4-3





Buts : De Bruyne (2e), Jesus (11e), Foden (53e), B.Silva (74e) pour Man City ; Benzema (33e, 82e sur pen.), Vinicius (55e) pour le Real





Dans un match à rebondissements, Manchester City a dominé le Real Madrid 4-3. Un score qui ne reflète pas totalement la domination mancunienne et laisse les Madrilènes en vie avant le retour.





Dans ce choc des demi-finales, tout le monde s'attendait à du spectacle et le moins que l'on puisse dire c'est que l'on était servi d'entrée. Après 90 secondes, Mahrez se faufilait dans la défense madrilène avant de servir De Bruyne qui trompait son compatriote Courtois d'une belle tête. Puis, moins de dix minutes plus tard, Jesus était plus prompt que Alaba sur un centre de De Bruyne et il ajustait Courtois. Le Real était dans les cordes, asphyxié, et le troisième n'était déjà pas loin mais Mahrez oubliait De Bruyne dans l'axe et tirait dans le petit filet (26e). Comme dans les tours précédents, le Real se remettait à Benzema pour se relancer. Le Français croisait sa tête pour son 13e but de la saison en C1. Avec un but de retard à la pause seulement, le Real s'en sortait fort bien.









D'autant que la seconde période reprenait aussi difficilement que la première. Mahrez frappait le poteau (48e) de Courtois. Puis, Mendy et Vinicius ne se comprenaient pas. City récupérait le ballon et Foden était servi dans l'axe pour une belle tête piquée qui crucifIait Courtois. Vinicius se faisait vite pardonner son erreur, il enrhumait Fernandinho avant de faire une course de 50 mètres et de battre Ederson. Le Real semblait mieux et plus dangereux mais City faisait encore parler la poudre. Kroos faisait faute sur De Bruyne, les Madrilènes s'arrêtaient de jouer et B.Silva venait nettoyer la lucarne de Courtois. Dans ce match fou, le Real ne lâchait rien et allait profiter d'un coup du sort, une main baladeuse de Laporte. Benzemai transformait le penalty d'une subtile panenka pour remettre le Real à un but avant le match retour. Malgré sa domination, City reste sous la menace d'un Real tenace. Match retour mercredi prochain à Bernabeu.