“Ce n’est pas la fin du monde” : Les confidences de Zahra Iyane Thiam

Zahra Iyane Thiam a soutenu que sa non reconduction n’a pas été une surprise encore moins une désolation pour elle

Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance, l’Économie sociale et solidaire, n’a pas été reconduite dans le gouvernement de Amadou Ba. Toutefois, loin de ressasser une quelconque amertume, elle joue la carte du fair-play et souhaite du succès à la nouvelle équipe gouvernementale.





C’est sans « aucune surprise » que l’ancienne ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a accueilli sa non reconduction dans le nouveau gouvernement qui a été formé ce samedi 17 septembre 2022. En effet, réagissant suite à la publication de la liste des membres de l’équipe du Premier ministre Amadou Ba dont elle ne figure pas, Zahra Iyane Thiam, après avoir rendu grâce à Dieu et remercié très chaleureusement le Président Macky Sall, a soutenu que sa non reconduction n’a pas été une surprise encore moins une désolation pour elle.





« Aujourd’hui, nous assistons à un nouveau gouvernement avec comme Premier ministre monsieur Amadou Ba. Je voudrais féliciter tous les membres de ce gouvernement et prier Allah pour qu’il leur donne la force et tout le nécessaire pour qu’ils puissent mener à bien les missions qui leurs sont confiées. Puisque, pour le rappeler, le président de la République a fixé les orientations, les priorités de ce nouveau gouvernement qui doit être un gouvernement de référence, de combat, qui doit prendre en charge le pouvoir d’achat, la stabilité des prix, les questions de sécurité, d’emplois, d’entrepreneuriat. Vraiment sur toutes ces questions, le gouvernement est attendu ; et je pense que ce sont là des questions importantes, parce que nous sommes toujours dans des situations difficiles. A l’échelle mondiale, il y a des crises, il y a des questions de santé. Donc, il nous faut avoir un gouvernement d’abord fort mais qui met en œuvre des politiques qui permettront aux populations d’être résilientes », a-t-elle confié à Seneweb.





Face à ces nombreuses questions de l’heure, l’ancienne ministre estime qu’il faut, « tous ensemble et solidairement, être derrière le gouvernement ». Parce que, soutient-elle, « la prise en charge des préoccupations des populations est un sacerdoce de vie ».





Et Zahra Iyane Thiam de poursuivre : « Maintenant, s’agissant de ma non reconduction, ce n’est pas une surprise. Il n’y a aucun sentiment de désolation ou quoi que ce soit puisqu’un certain jour comme ce jour que nous vivons aujourd’hui, j’ai été nommée dans un gouvernement entrant. Un autre certain jour comme ce jour d’aujourd’hui, je ne suis pas dans un nouveau gouvernement. Ce n’est pas la fin du monde ».





Pour elle, même si elle n’y figure pas, elle demeure représentée par ses collègues. « Je pense que ceux qui sont dans ce gouvernement me représentent, représentent le peuple sénégalais. Et j’ai espoir parce que c’est de cela qu’il s’agit. Nous devons avoir foi en ce gouvernement, avoir espoir qu’il pourra, à partir de là où le gouvernement sortant s’est arrêté, prendre la relève et nous fournir encore de meilleurs résultats. Et je prie Dieu pour que cela se passe ainsi », a laissé entendre Zahra Iyane Thiam.





“Un gouvernement centré sur l’essentiel”





Interpellée sur le nombre de ministres qui s’élève à 38, l’ancienne ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a soutenu que le nombre importe peu. « Je n’ai pas de surprise particulière parce que le nombre importe peu. On aurait pu être à 10 ou à 50, le plus important, c'est que les préoccupations, les priorités qui doivent être prises en charge, le soient », rétorque la candidate malheureuse à la mairie de Sicap liberté lors des locales du 23 janvier dernier.





A en croire Zahra Iyane Thiam, « l’essentiel fait fi du nombre mais fait plutôt place aux compétences, aux profils, à la solidarité, aussi bien du gouvernement que des populations » pour faire face aux nombreuses priorités du président de la République, notamment les inondations, l’assainissement, le pouvoir d’achat des populations, la sécurité des populations. Des urgences qui, selon elle, méritent d’avoir un gouvernement de « combat centré sur l’essentiel ».