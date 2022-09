[Vidéo] “Général Moussa Fall”, “une partie de la presse”, “Commissaire Yague” : Sonko nomme le vrai gouvernement de Macky

Sonko liste le vrai visage du gouvernement de Macky

Lors de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko a dit tout le mal qu’il pense du gouvernement mis en place par Macky Sall et dont Amadou Ba est à la tête. Pour le leader de PASTEF, ce casting gouvernemental est un ramassis de “canards boiteux et de bras cassés”. “Ce n’est pas un gouvernement de combat, tranche-t-il. La plupart d’entre eux ont été battus lors des locales et lors des législatives. Certains ont même perdu dans leurs propres bureaux de vote”.