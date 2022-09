“Manipulatrice”, “comédienne”, “énièmes mensonges” : Nafi Diallo (PDS) dézingue Mimi Touré

“Manipulatrice”, “comédienne”, “énièmes mensonges” : Nafi Diallo (PDS) dézingue Mmi Touré

S’il y en a une que la sortie de Aminata Touré n’a pas convaincu, c’est Nafi Diallo, membre du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Sur Facebook, la secrétaire générale nationale à la communication du PDS qualifie Mimi Touré de “manipulatrice de premier ordre”. Nafi Diallo doute de la sincérité de Mimi Touré concernant le troisième mandat. “La question du 3ème mandat qu’elle évoque date depuis des années avec le « ni oui ni non » . Donc existait lorsqu’elle était tête de liste et dansait ridiculement toutes les danses possibles et imaginables dans un populisme le plus parfait, se croyant déjà au perchoir L’évoquer aujourd’hui comme raison de la discorde est un de ses énièmes mensonges auxquels elle nous a habitués avec un naturel hallucinant”, raille-t-elle .