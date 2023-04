“Même les personnes qui mènent une vie très saine peuvent la développer”: ce qu'il faut savoir sur la leucémie, dont souffre Silvio Berlusconi

L’ancien premier ministre italien Silvio Berlusconi est atteint d’une leucémie. Il a été admis mercredi en soins intensifs à Milan. Sébastien Anguille, professeur d’hématologie à l’Université d’Anvers (UA) et chef de service à l’UZ Antwerpen (UZA) a livré des explications sur cette maladie à HLN. Comment reconnaître une leucémie? Et quelles sont les chances d’en sortir? “Il existe quatre types de leucémie”, indique-t-il. “Le traitement dépend du type de la maladie.”



“Le cancer du sang n’est pas la même chose que la leucémie”, précise d’emblée le Pr. Sébastien Anguille. “Le cancer du sang est un terme générique qui regroupe différents types de cancer pouvant provenir du système de formation du sang - la moelle osseuse. La leucémie n’est donc qu’un des nombreux types de cancers du sang. Mais la leucémie se présente également sous différentes formes. La plupart des gens connaissent surtout la forme aiguë de la leucémie, qui est la forme la plus agressive et qui entraîne souvent la mort du patient si elle n’est pas traitée. On pense fréquemment que la leucémie concerne les (jeunes) enfants, mais elle est davantage diagnostiquée chez les personnes âgées que chez les (jeunes) enfants et les adolescents”.



À ce jour, la science ne sait pas vraiment pourquoi une personne développe une leucémie.

Sébastien Anguille, Professeur d’hématologie à l’Université d’Anvers (UA) et chef de service à l’UZ Antwerpen (UZA)



Quels sont les types de leucémie?



“Il existe quatre grands types de leucémie, la première distinction étant entre la leucémie aiguë et la leucémie chronique. Les deux catégories prennent naissance dans la moelle osseuse. Notre moelle osseuse fabrique des cellules sanguines à chaque seconde, mais lorsqu’un trop grand nombre de globules blancs sont fabriqués, elles prolifèrent et conduisent à la leucémie. Dans le cas de la leucémie aiguë, il s’agit d’un excès de cellules immatures dans la moelle osseuse”.





“La leucémie chronique implique un excès de globules blancs matures. L’excès de ces globules blancs est dû à des erreurs génétiques qui s’accumulent au cours de la division cellulaire. Cependant, la leucémie n’est généralement pas héréditaire et ne peut pas être transmise aux enfants. La leucémie est souvent une malchance. Même les personnes qui mènent une vie très saine, font beaucoup d’exercice, ne fument pas et ne boivent pas d’alcool peuvent avoir la malchance de développer une leucémie. À ce jour, la science ne sait pas vraiment pourquoi une personne développe une leucémie”.





Quels sont les symptômes?





“Plusieurs symptômes peuvent indiquer une leucémie. Dans le cas d’une leucémie aiguë, il existe généralement des symptômes distincts qui apparaissent soudainement et s’aggravent rapidement en l’absence de traitement. Il s’agit souvent de symptômes tels qu’une grande fatigue, des saignements fréquents et/ou des infections. Les symptômes de la leucémie chronique sont plus difficiles à reconnaître, car la leucémie chronique peut être présente dans l’organisme pendant des mois, voire des années, avant que des symptômes graves n’apparaissent. Cependant, dans les deux cas, le diagnostic peut être facilement établi à partir d’une analyse sanguine.”





Quels sont les traitements?





“Le traitement de la leucémie dépend de son type. La leucémie chronique, qui est régulièrement diagnostiquée à un âge avancé, est aujourd’hui traitée par des médicaments sous forme de pilules. La chimiothérapie est de moins en moins utilisée dans ce cas. En revanche, dans le cas de la leucémie aiguë, la même chimiothérapie lourde est utilisée depuis 50 ans, qu’elle soit combinée ou non à une greffe de cellules souches.”