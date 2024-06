“Nouvelle Responsabilité” : L'Alliance Wallou Askaan Wi quitte BBY et met en garde les détracteurs de Amadou Ba













«Nous sommes déterminés à faire face aux détracteurs de l’ancien Premier ministre et candidat malheureux de la coalition Benno Book Yakaar (BBY) à la dernière élection présidentielle de mars 2024, Amadou Ba, qui a pris ses distances avec l’APR pour se créer la voie de la “Nouvelle Responsabilité” ». L'engagement est pris, depuis la cité du rail, par des conseillers municipaux à Thiès, des sages, des femmes et des jeunes, membres du mouvement politique national «Alliance Wallou Askaan Wi».













Ces désormais ex-membres de la grande coalition Benno Book Yakaar (BBY) ont décidé d'accompagner, dans la poursuite de son combat politique, “un leader qui appelle à promouvoir la concertation et le dialogue comme principes fondamentaux de gestion des conflits”. Ils alertent leurs anciens camarades, surtout de l'Apr, qui, remarquent-ils “ont réussi, une première fois, à poignarder Amadou Ba jusqu'à le conduire à la défaite, à la dernière présidentielle”. “Mais qu'ils sachent qu'ils n'ont plus la possibilité de le combattre, car nous ne permettrons plus à qui que ce soit de tenter de barrer la route à notre leader, nous sommes déterminés, prêts à tout pour faire face aux détracteurs du projet”, avertissent-ils.













Le président du mouvement «Alliance Walou Askaan Wi», Ousmane Diop, candidat malheureux aux dernières élections municipales à la mairie de Thiès-Nord, rappelle que «ce combat pour une “Nouvelle Responsabilité”, qui vise à transformer l’espace politique en un lieu apaisé, engage chaque Sénégalais, ainsi que les amis et cadres de la nation, à participer activement à cette ambition commune».