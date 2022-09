Mimi Touré a-t-elle rencontré Macky Sall ?

Une information est parue faisant état d’une rencontre tard le soir entre Aminata Touré et Macky Sall au palais présidentiel. Dans le camp de l’ancienne première ministre, tête de liste de la coalition Benno Bok Yakaar lors des législatives, on démen l’information. “Cette information est fausse”, indique son entourage .



Pour rappel, hier, Aminata Touré, a quitté l’Assemblée prématurément et n’a pas participé à l’élection du Président de l’Assemblée nationale. Un geste qui a été interprété comme une bouderie de sa part, après avoir été écartée de la course à la Présidence de l’Assemblée.