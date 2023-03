“Usage de force” contre Ousmane Sonko : La Coalition Yewwi Askan Wi s’indigne

La Coalition Yaw condamne “les actes de violence exercés contre le président du parti Pastef”.



Dans un communiqué parvenu à Seneweb, la conférence des leaders de l'inter coalition Wallu-yaw dénonce “la forfaiture du gouvernement”.



« Les Forces de défense et de sécurité de Macky Sall, non contentes d'avoir attaqué illégalement le convoi des Leaders de retour du Giga-meeting, ont assiégé la cité Keur Gorgui et barricadé pour la nième fois le domicile de Ousmane Sonko, membre de la Coalition Yewwi Askan Wi », déclarent ces leaders de l’opposition.



« Cette assignation de fait à une résidence surveillée, sans qu'un juge n'en ait décidé, qui dure depuis des mois est une violation plus que manifeste des droits de libre circulation d'un homme, de sa famille, des habitants d'une cité et de tous visiteurs dont des députés en session », poursuivent-ils.



La Coalition Yewwi Askan Wi “fustige et condamne avec véhémence cette énième violation des droits et libertés d’Ousmane Sonko et de sa famille, ainsi que la brutalité exercée sur des députés dont l'honorable Guy Marius Sagna, blessé à la jambe par un projectile des FDS.



Elle prend “à témoin la Communauté internationale et toutes les organisations de défense des droits de l'homme sur les exactions et brimades d'un régime aux abois et les appelle à arrêter Macky Sall avant qu'il ne soit trop tard”.