“Y’en a marre de nous-mêmes”, Simon Kouka

Interviewé par le journal “Rewmi”, Simon Kouka a évoqué l’actualité sénégalaise, l’affaire Kilifeu et les comportements de la jeunesse dont il dit en avoir a marre.



Marre de tout...



«Y’en a marre de nous-mêmes, de la jeunesse laxiste, de cette jeunesse qui ne va pas s’inscrire sur les listes électorales et qui râle en disant que rien ne va. Y’en a marre de ces jeunes qui sont assis dans les coins de rues et qui boivent le thé au lieu de se bouger, d’aller chercher le pain quotidien, de mettre des projets en place, de faire du ‘’From zero to héros’’. Y’en a marre de nos politiques qui volent l’argent du contribuable et qui l’amènent dans des comptes en Suisse et qui s’enrichissent sur le dos du contribuable», confie Simon Kouka.



L’artiste et activiste ajoute aussi en avoir «marre des politiciens qui ne tiennent pas leur parole, qui utilisent leurs concitoyens comme du bétail électoral, de ceux qui acceptent des 5 000 et 10 000, lors des élections, pour voter pour un candidat ; ceux qui jouent aux nervis pour de l’argent».



Affaire Kilifeu



En ce qui concerne l’affaire Kilifeu, Simon est formel : «Le communiqué du mouvement Y’en a marre répond à cette question. Il faudra le lire pour la réponse.»



Plus loin, il estime que «Kilifeu a eu la grandeur et la sagesse de geler ses activités (au sein) du mouvement. Ce qui montre que c’est vraiment quelque chose de personnel. Nous attendons que la lumière soit faite sur cette affaire».