Le Barça sans Ousmane Dembélé contre l'Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi

Attendu dans le onze de départ du Barça pour la finale de la Coupe du Roi, Ousmane Dembélé est remplaçant. Ronald Koeman aligne un 3-5-2 avec Lenglet et Griezmann.



Surprise à la Cartuja, le stade de Séville où va se dérouler la finale de la Coupe du Roi : Ousmane Dembélé n'est pas titulaire. Le Français, en grande forme ces dernières semaines, est seulement remplaçant comme Samuel Umtiti. Ses compatriotes Clément Lenglet et Antoine Griezmann font partie du 3-5-2 aligné par Ronald Koeman.

Un temps incertain, Gerard Piqué tient sa place tout comme Mingueza et Dest, préférés à Araujo et Sergi Roberto. Lionel Messi est le capitaine d'un Barça qui jouera avec son maillot jaune et rouge aux couleurs catalanes. Puig et Pjanic ont été écartés par l'entraîneur néerlandais.

Le onze du Barça

Ter Stegen - Lenglet, Piqué, Mingueza - Dest, Pedri, de Jiong, Busquets, Alba - Messi (cap.), Griezmann





Victime de petits soucis musculaires, le capitaine Iker Muniain jouera d'entrée pour l'Athletic Bilbao. Touché aux ischios ces derniers jours, Yeray Alvarez est également opérationnel au contraire de Yuri Berchiche, qui est remplacé par Balenziaga au poste de latéral gauche. C'est Unai Lopez qui a été choisi pour accompagner Dani Garcia dans l'entrejeu, ce qui laisse Vencedor et Vesga sur le banc.

Le onze de l'Athletic

Simon - De Marcos, Y.Alvarez, I.Martinez, Balenziaga - Berenguer, Dani Garcia, U.Lopez, Muniain (cap.) - Raul Garcia, I.Williams