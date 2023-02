[Document] Le BP de PASTEF liste les actes de “persécution” de l’État et alerte la société civile

Le Bureau politique (BP) des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF) a publié un document de cinq pages dans lequel, ils listent les “violences et violations” dont seraient sujets le chef de file du parti, Ousmane Sonko, ainsi que beaucoup d’autres membres du mouvement.



Dans cette lettre adressée aux différentes organisations de la société civile, le Bureau politique de Pastef accuse l’État de mener une opération de « persécution permanente accompagnée d’une campagne de diffamation et de diabolisation ».



Cette lettre a pour but d’attirer l’attention des organisations de défense des droits de l’homme « afin que nul n’ignore les vrais auteurs et instigateurs de la violence dans le champ politique » précise le bureau politique national du parti Pastef.