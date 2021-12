Le budget du ministère du Tourisme arrêté à 181,194 milliards

Aliou Sarr a fait face aux parlementaires dans le cadre du marathon budgétaire pour le vote du budget du ministère du Tourisme et des transports aériens pour l'année 2022. Il est arrêté en effet à 181,194 milliards de Franc CFA.





Le projet de budget du ministère du Tourisme et des transports aériens est arrêté pour l'année 20220 à 145.797. 149.893 F CFA en autorisation d'engagement et à 35. 397.783.680 FCfa en crédits de paiement.





S'agissant de la répartition dudit budget, elle concerne entre autres le programme de développement des infrastructures aéroportuaires.

S'y ajoute le développement de la sécurité et de la sûreté des transports aériens et le programme de l'offre touristique.





Dans la même dynamique, le budget prendra en compte le programme de pilotage, de coordination et de gestion administrative. C'est par ailleurs sur ces questions et plusieurs autres qui touchent le secteur que les députés vont statuer devant le ministre et ses collaborateurs.