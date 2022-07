Audience avec le Chef de l’Etat : Le mouvement Force républicaine pour la citoyenneté et l’équité vote BBY et tacle And Sam jikko Yi

Le mouvement Force républicaine pour la citoyenneté et l’équité (Force) a été reçu par le chef de l’Etat le samedi 23 juillet en même temps que le mouvement national des arabisants républicains (Manar). Une occasion pour ces derniers d'étaler leur lot de doléances non sans vanter les réalisations du Chef de l’Etat dans leur secteur. D’ailleurs ils comptent le soutenir et voter pour lui pendant les élections législatives.



Les principales doléances soumises au chef de l’Etat par le mouvement Force républicaine pour la citoyenneté et l’équité ( Force) et le mouvement national des arabisants républicains (Manar) étaient entre autres, l’implications des arabisants dans les instances de décisions, une représentation au niveau du cabinet du président pour avoir un interlocuteur direct au niveau du palais mais aussi la gestion de certaines directions, agences, des postes de conseillers dans les ministères qui les concernent directement. Sur le même volet, ces arabisants vont soutenir le Chef de l’Etat pendant les élections du 31 juillet. Interrogé sur la cohabitation à l’assemblée nationale, Mohamed Sahid Agne président du mouvement Force estime que les arabisants doivent tout faire pour que cela n’arrive pas. « Le Niger n’est pas loin mais quand il a connu une cohabitation en 1998, c’étaient des blocages dans les politiques de développement » argumente-t-il. A l’en croire, le Chef de l’Etat a beaucoup fait pour les arabisants de 2012 à 2022 : le bac arabe a été instauré en 2013, 64 daaras modernes ont été érigés alors qu’avant lui il n’en existait pas pratiquement à moins que cela émane du domaine du privé. Autres réalisations à l’actif de Macky Sall : la mise sur pied de la haute autorité du Waqf qui peut régler le problème de la pauvreté, ainsi que le bureau assistance aux Daaras et aux diplômés en langue arabe entre autres réalisations qui concernent directement les arabisants. « En termes de comparaison, les arabisants se retrouvent beaucoup plus dans la gestion du Président Sall depuis son accession à la magistrature suprême que pendant les règnes des autres présidents que le pays a connu », soutient-il.



Régler l’épineuse question de la mendicité



Aussi, ils promettent de résoudre avec l’accompagnement de l’Etat certaines questions, qui jusque-là, posent problème. « La mendicité par exemple, dit-il, est une problématique que seuls les arabisants peuvent régler ». Il en est de même pour la modernisation des daaras qui est un dossier chaud entre les mains de l’Etat et qui se heurte toujours à la réticence de certains marabouts qui peuvent être convaincus par les arabisants qui connaissent sans conteste ce que ces derniers attendent de l’Etat. « S’il y a des réticences c’est simplement parce qu’il n y a pas eu une démarche inclusive dès le début. Nous allons accompagner le Président dans cette modernisation et pour cela il faut une insertion des arabisants dans le système, les hommes du secteur doivent diriger le secteur » a encore notifié M. Agne.



Sur la question de l’homosexualité soulevée par And sam Jikko Yii, il invite la population à tenir compte des déclarations des chefs religieux qui n’ont aucun élan politique pour ce qui est de la religion. « Il y a dix ans de cela, le débat de l’homosexualité ne se posait pas au Sénégal. Ceux qui l’ont soulevé ne veulent pas une stabilité du pays. Ces entités sont elles-mêmes financées par des lobbies. Les vrais arabisants et marabouts savent que le Président ne soutient pas l’homosexualité » souligne-t-il. En atteste, rappelle-t-il, sa déclaration lors de la visite de Obama au Sénégal mais aussi son instruction à tous les acteurs qui l’accompagnent à faire attention à ce qu’ils signent ne serait-ce que pour les clauses qui font la promotion des homosexuels.