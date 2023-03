Le Clou : Hadjibou Soumaré doit éclairer l’opinion !

Ce pays a-t-il encore une administration fiscale ? Si on y répond par l’affirmative, on pourrait alors demander à Cheikh Hadjibou Soumaré, qui a blanchi sous le harnais de l’Inspection du Trésor du Sénégal, avant de devenir ministre délégué au Budget du Sénégal, où et par quels artifices le président de la République a pu trouver, en une journée, plus de 7 milliards de francs Cfa à offrir à une personne, fût-elle la première opposante de France.



Cette question n’est pas anodine, quand on sait que ce monsieur, qui fait des déclarations de ce genre, a été le second personnage de l’Etat du Sénégal. On pourrait imaginer qu’il ne prononce pas de paroles à l’emporte-pièce sur des sujets aussi sensibles. Car l’argent dont il parle, en donnant plein d’exemples de ce à quoi il pourrait servir, n’a pas été inscrit dans le Budget. Et Macky Sall ne dispose pas de planche à billets. D’où le sortirait-il donc ? Même le président de la République doit faire valider ses frais à chacun de ses voyages, et M. Soumaré le sait. Un ancien président de la Commission de l’Uemoa, qui se «méfie des ragots et des médisances», devrait-il interpeller le chef de l’Etat de son pays sur la base de ragots et médisances ?



Mais au journal Le Quotidien, aucune sortie de Hadjibou Soumaré ne pourrait nous surprendre, nous qui l’avons déjà pris en flagrant délit de mensonge publique sur sa candidature à l’Uemoa.