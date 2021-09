Le collectif des jeunes du Fouta : «Fatoumata Ndiaye a dévoilé son vrai visage au grand jour»

«Que s’est-il passé durant ce dernier trimestre ? Qui n’a pas eu écho, au mois de juin passé, de Fatoumata Ndiaye, présentée ou s’auto-présentée ‘amazone’ du mouvement Fouta Tampi ?», se sont interrogé les membres du Collectif des jeunes du Fouta.



Amers, ils révèlent, face à la presse, ce mercredi 22 septembre : «Seulement, à la fin d’un cirque, tous les masques tombent. Enfin, Fatoumata Ndiaye a dévoilé son vrai visage au grand jour.»



Ledit collectif a ainsi fait savoir que le Fouta Tampi est une idéologie pour la libération du Fouta. «Donc, nous fustigeons la sortie de Fatoumata Ndiaye que nous qualifions d’ailleurs tout bonnement de volte-face et qui nous a affectés. Les propos qu’elle a tenus, les justifications qu’elle prend pour fondement de sa nouvelle posture conjuguée au média utilisé nous poussent vers cette déduction que ce n’est qu’une tentative de propagande de plus à des fins politiques et crypto-personnelles», déclarent les jeunes du Fouta.



Avant de soutenir : «Sans entrer dans des jugements moraux, on veut juste rappeler que le Foutanké a des valeurs cardinales héritées de ses illustres aïeux telles que la dignité, l’honneur le courage de toujours mener les combats en gardant avec fermeté les principes de départ, sans jamais songer à céder à la tentation qui pousse à la trahison des siens.»