Le Commissaire Keita recadre Lat Diop et Pape Malick Ndour

"Le directeur général de la Lonase, Lat Diop et le ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour n'ont pas le droit d'organiser avec les jeunes, des rassemblements pour une sécurité quelconque à Pikine et Guediawaye", a dénoncé le commissaire Cheikhouna Keita sur la Radio futurs médias. Selon lui, "la sécurité n'est pas de la responsabilité civile. Elle incombe à l'État, surtout que les deux camps sont des adversaires connus".





A l'en croire, cette sortie de ces responsables proches du pouvoir ne fera que susciter une violence. "Ils n'ont pas ce droit. Le meeting est organisé par des Sénégalais et autorisé par l'administration. Il faut qu'on laisse la police et la gendarmerie faire son travail. Même si ce n'était pas autorisé, les forces de l'ordre et de sécurité allaient faire leur travail", dit-il.