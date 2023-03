Le conseil de Abdou Mbaye à Hadjibou Soumaré

Hadjibou Soumaré a été placé en garde à vue, hier, au terme de son audition à la Sûreté urbaine (SU). Aucune charge n’est pour l’instant retenue contre lui. L’ancien Premier ministre a été entendu, sur ordre du procureur de la République, pour avoir suggéré, dans une lettre ouverte, que le Président Macky Sall a remis près de 8 milliards de francs CFA à une «personnalité politique française».



Abdoul Mbaye, un des successeurs du mis en cause à la Primature, considère que le placement en garde à vue de Hadjibou Soumaré constitue «une erreur certaine et inutile». Il «rapproche le Sénégal d’un régime de terreur», martèle-t-il.



Cependant, le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) soupçonne «une erreur» de la part de Hadjibou Soumaré, même si, signale-t-il, ce dernier n’a fait «aucune affirmation». «S’il n’existe aucune base sérieuse motivant ses questions qu’il s’en excuse publiquement et que cela serve de leçon», conseille Abdou Mbaye à l’ancien Premier ministre de Abdoulaye Wade.