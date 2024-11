Le Conseil national du Laïcat salue la vitalité de la démocratie sénégalaise

Les valeurs démocratiques dans lesquelles le Sénégal s'est ancré en tenant une fois de plus des élections apaisées et transparentes agréent le Conseil national du Laïcat. "Les récentes élections législatives se sont déroulées sans incidents majeurs de nature à entacher la crédibilité du scrutin. Cela est d'autant plus notoire et appréciable que les violences notées lors de la campagne électorale laissaient planer quelques inquiétudes. Le Conseil national du laïcat du Sénégal félicite tous les acteurs qui ont permis l'organisation d'un scrutin apaisé et transparent : l'ensemble des services et agents compétents de l'État à tous les niveaux, les observateurs, la société civile, la presse, etc.", indique un communiqué du Laïcat.





Aussi, le Conseil national du Laïcat du Sénégal félicite le peuple sénégalais qui, à travers un scrutin exemplaire, a fait preuve "de dignité et de responsabilité, de maturité, de sérénité et de grandeur".





"Rien ne vaut la paix et la concorde nationales ! C'est pourquoi le Conseil national du Laïcat du Sénégal invite tous les acteurs politiques à comprendre que la maturité de notre démocratie ne fait pas bon ménage avec la violence qui contribue à ternir l'image de notre pays" tient à préciser le Conseil national du Laïcat du Sénégal. Par la même occasion, le Dr Philippe Abraham Birane Tine formule des prières afin que cette 15e législature contribue véritablement à bâtir un Sénégal de justice et de paix, un Sénégal prospère, un Sénégal souverain, enraciné plus que jamais dans une commune volonté de promouvoir le vivre-ensemble".