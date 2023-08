Le député Ayib Daffé corrige Diallo Diop : “Notre seule option reste la candidature de Ousmane Sonko”

Le secrétaire général par intérim du parti Pastef s’est prononcé sur le débat autour d’un éventuel plan B pour remplacer Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. Ayib Daffé précise qu’ils n’ont aucun plan B et qu' Ousmane sonko reste leur seul et unique candidat, ramant ainsi à contre courant de Diallo Diop, vice-président du parti, qui a déclaré, dimanche dernier, que PASTEF aura un candidat, même sans Sonko.





« Rien n’a changé, affirme le parlementaire sur la RFM. Sauf qu’on a tenté de dissoudre le parti de manière injuste, arbitraire et illégale. Il y a également l’arrestation d’Ousmane Sonko, un kidnapping et une détention arbitraire que nous contestons d’ailleurs . Mais jusque-là les membres, les partisans, les sympathisants, les militants et responsables du parti dans leur unanimité sont toujours convaincus de la justesse, de la nécessité et de la pertinence de la candidature de Ousmane sonko qui est le favori à l'élection présidentielle de 2024 ».





Poursuivant, il soutient ne “pas voir l’intérêt et la nécessité de chercher un plan B” puisque le maire de Ziguinchor reste leur seul candidat.