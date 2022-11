Le Député Bakary Diédhiou pointe le laxisme dans la Fonction publique

Député Bakary Diedhiou

Le budget du ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public est passé au peigne fin par les parlementaires en plénière ce vendredi à l’Assemblée nationale. Les députés sont revenus sur plusieurs points qui freinent le secteur devant le ministre Gallo Ba et le ministre des finances et du budget Moustapha Ba.





Lors de sa prise de parole, le député Bakary Diedhiou a insisté sur le retard et l’absentéisme dans les services publics. Pour lui, « l’administration est un haut lieu où ceux qui arrivent en retard croisent dans les escaliers ceux qui partent en absence. Un pays ne peut pas se développer si les agents de la fonction publique ne respectent pas les heures de travail ».