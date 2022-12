[Vidéo] Le député Chérif Ahmed Dicko au ministre Samba Ndiobène Ka : «Goudomp ne se sent pas concerné par…»

député Chérif Ahmed Dicko

Le département de Goudomp ne se sent pas concerné par les programmes PUDC, Promovilles et PUMA du ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale. C’est ce qu’a fait savoir le député Chérif Ahmed Dicko, lors du passage du ministre Samba Ndiobène Ka, ce dimanche 4 décembre 2022, à l’Assemblée nationale, pour le vote du projet de budget 2023 de son ministère.





«Monsieur le Ministre, je crois que votre département, quelque part, est concerné par l’équité sociale et territoriale, mais je tiens, du haut de cette tribune, à vous dire que nous de Goudomp, nous ne nous sentons pas concernés jusqu’à présent par votre département», a déclaré le député de Yewwi Askan Wi.





Pour le parlementaire, «le département de Goudomp compte 15 communes et en dehors de la nationale qui traverse le long du département, la localité ne dispose d'aucun mètre de goudron».