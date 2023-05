Le Dialogue national Sans Bacar Dia: Il suggère que le budget soit orienté vers la satisfaction des besoins primaires des populations

L’appel au dialogue lancé par le Président de la République Macky Sall ne cesse de faire couler de l’encre. En effet, dans un communiqué parvenu à Seneweb, la Délégation Exécutive Provisoire(DEP) d’ADR, « And Disso pour la Rectification», fustige ce dialogue qu’il sera dénudé de sa vraie portée.









«La DEP considère que ce vrai faux dialogue sera, un grand moment de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar et réitère son appel à un sérieux dialogue national autour des questions aussi graves que le sort réservé à nos enfants qui meurent dans la méditerranée, à nos braves mamans qui se lèvent à 5H du matin sans pouvoir assurer une bonne éducation et deux repas par jour à leurs enfants, à ce jeune titulaire de master marchand ambulant, aux milliers de malades qui souffrent et meurent en silence", a énuméré Bacar Dia.





En définitive, Bacar Dia refuse de cautionner un coup médiatique d’une coalition au pouvoir qui a fini par fracturer la classe politique en deux camps.





Dans cette optique, la Délégation Exécutive Provisoire(DEP) de ADR, propose, à cet effet, que le budget du dialogue soit utilisé pour soulager les Sénégalais.

« Nous constatons avec regret les difficultés d’approvisionnement en eau de l’hôpital pour enfants, Albert Royer de Fann. Ainsi, nous souhaitons que le budget consacré à ce vrai faux dialogue soit utilisé pour soulager les dures réalités du quotidien des Sénégalais ».









Le Dr Bacar Dia, leader dudit parti se désole de voir une coalition au pouvoir choisir systématiquement ses adversaires politiques. "Ils ont exclu Karim Wade, Khalifa Sall dans le passé et tentent l’exclusion d’Ousmane Sonko pour les élections présidentielles de 2024 », redoute Bacar Dia.