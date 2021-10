Le Docteur Oumar Ba, investi par les populations à la Mairie de Gamadji Saré

La cérémonie d’investiture de Docteur Oumar Ba candidat à la mairie de Gamadji Sare a eu lieu ce dimanche 3 Octobre 2021. Une forte mobilisation exceptionnelle au cours de laquelle le Docteur Oumar Ba a été investi candidat par les populations enprésence des autorités traditionnelles, de plusieurs responsables politiques, et d’ invités de marque en provenance des communes voisines de Ndioum, de Guede, et de Doumga Lao.





Saisissant cette occasion le Docteur Oumar Ba a déclinéson projet politique qui consiste à mettre en œuvre la vision de son Excellence le Président Macky Sall pour assurer une véritable émergence de la commune de Gamadji Sare.





Pour rappel, le Docteur Oumar Ba est Coordonnateur adjoint du Réseau des médecins républicains, Conseiller départemental de Podor et Président de la Commission de l’Environnement. Aussi, il est Coordonnateur du Programme national de Lutte contre le Tabac (PNLT).





Très proche des populations, le Docteur Oumar Ba s’investit depuis plusieurs années pour le développement de sa commune. Il a contribué par des efforts personnels à l’adduction d’eau, à l’accès à l’électrification, à l’installation de petites unités de transformation de lait et de déchets, au développement d’activités éducatives et culturelles et à l’équipement en matériels le Poste de Santé de la Commune de Gamadji Saré.