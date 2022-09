Nouveau Gouvernement : le Président de la BAD félicite Macky Sall et Amadou Hott

Le Dr Akinwumi Adesina a adressé un message de félicitations au Président Macky Sall et au ministre Amadou Hott, non reconduit à l’Economie, suite à la formation du nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba.



Le Président de la BAD a tweeté ce qui suit : « Merci Président Macky Sall pour votre excellent soutien au Groupe de la BAD. Merci pour le mandat du Ministre Amadou Hott en tant que Ministre de l’Economie. Il a fait un travail remarquable et a fortement soutenu les grands dossiers africains. Nous sommes fiers de vous et de lui ».